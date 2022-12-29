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Владислав Третьяк: «Билялетдинов – профессионал высочайшего уровня. К плей-офф «Ак Барс» подойдет в другом состоянии»

Владислав Третьяк отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера «Ак Барса». 67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.

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