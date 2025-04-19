Дополнительные кадры из Казанского собора, где на богослужении министр спорта Дегтярев, губернатор, председатель ЗакСа и ректор СПбГУ.
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Дополнительные кадры из Казанского собора, где на богослужении министр спорта Дегтярев, губернатор, председатель ЗакСа и ректор СПбГУ.