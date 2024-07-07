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Четверо боевиков ВСУ на плотах из бутылок переплыли Днепр и сдались в плен

Четверо украинских боевиков смастерили плоты из пластиковых бутылок и переплыли на них Днепр, чтобы сдаться в плен российским войскам в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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