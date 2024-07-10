"Работают очень быстро". На Западе признали мощь российского ВПК

— Военная экономика России восстановилась ​​очень быстро, заявил во вторник глава минобороны одной из стран НАТО — Москва уже наладила производство артиллерийских боеприпасов гораздо более высокими темпами, чем до начала спецоперации на Украине — "Они работают очень быстро", ­­­­­— предупредил министр национальной обороны Литвы.