Журова ответила Гашеку на слова о долге перед Украиной

Депутат Журова назвала слова Гашека о долге НХЛ перед Украиной русофобскими Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова ответила олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, заявившему о долге Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Украиной.