В Пермском крае на территории Лысьвенского городского округа сотрудники отдела внутренних дел и общественники проводят встречи со студентами

В рамках антинаркотической акции «Призывник» сотрудники и ветераны ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу и представители местного военного комиссариата проводят встречи со студентами колледжей на профилактических мероприятиях.
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