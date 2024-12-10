Стало известно, что Сирия попросила у ООН по вопросу Израиля

Постпред Сирии попросил ООН не позволить Израилю извлечь выгоду из смены власти Постоянное представительство Сирии при ООН призвало Совет Безопасности не допустить, чтобы Израиль извлек выгоду из смены власти в Дамаске, заявил журналистам сирийский постпред при организации Кусей ад-Дахак.