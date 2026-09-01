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В Актау обсудили подготовку к отопительному сезону и пожарную безопасность

В Актау обсудили подготовку к отопительному сезону и пожарную безопасность

В Актау прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством акима города Абилкаира Байпакова.

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