За год в Петербурге стало меньше торговли оружием и убийств

В январе 2025 года жители Петербурга стали реже становиться героями криминальной сводки. Число зарегистрированных преступлений снизилось до 4 572, упав в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%.
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