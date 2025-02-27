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За год в Петербурге стало меньше торговли оружием и убийств

За год в Петербурге стало меньше торговли оружием и убийств

В январе 2025 года жители Петербурга стали реже становиться героями криминальной сводки. Число зарегистрированных преступлений снизилось до 4 572, упав в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%.

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