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МОСИНФОРМ

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Восемь команд из России и Китая примут участие в фестивале видеомэппинга в «Лужниках»

Восемь команд из России и Китая примут участие в фестивале видеомэппинга в «Лужниках»

Олимпийский комплекс «Лужники» с 11 по 13 сентября станет площадкой фестиваля видеомэппинга «Сила в месте».

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