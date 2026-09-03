Италия: Территория вокруг Колизея в Риме была объявлена «красной зоной» на фоне роста преступности, включая кражи, грабежи и торговлю наркотиками.
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