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Царьград

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Главное за ночь и утро 5 сентября: Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву, пожар на нефтебазе в Сочи, массовый сбой интернета в России

Главное за ночь и утро 5 сентября: Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву, пожар на нефтебазе в Сочи, массовый сбой интернета в России

Трамп направляет в Москву Уиткоффа и Кушнера, на нефтебазе в Сочи произошло возгорание, пользователи в регионах России отметили массовый сбой интернета.

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