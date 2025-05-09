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Врач рассказал о худшем и опасном завтраке при похмельном синдроме

Врач рассказал о худшем и опасном завтраке при похмельном синдроме

Некоторые привычные продукты могут усугубить похмельный синдром и негативно сказаться на здоровье. Об этом напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с изданием «Лента.

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