Врач рассказал о худшем и опасном завтраке при похмельном синдроме

Некоторые привычные продукты могут усугубить похмельный синдром и негативно сказаться на здоровье. Об этом напомнил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с изданием «Лента.
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