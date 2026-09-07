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Царьград

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Пресс-служба сообщила об эвакуации из-за пожара на границе с Казахстаном

Пресс-служба сообщила об эвакуации из-за пожара на границе с Казахстаном

В Кувандыкском округе Оренбургской области загорелась сухая трава на границе с Казахстаном. Эвакуированы жители сел Пехотное и Залужье, размещены в пункте в Новоуральске.

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