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Спорт Уик-Энд

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Во Второй лиге на грани закрытия шестой клуб – денег нет…

Клубы Второй лиги томский «КДВ» и «Тверь» из-за финансовых проблем на грани закрытия, сообщает канал «Sport Baza».

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