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Что произошло в Москве после ночной атаки беспилотников. Последние новости

Что произошло в Москве после ночной атаки беспилотников. Последние новости

В Москве силы РЭБ и ПВО отразили атаку трех беспилотников, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО сбила два из них над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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