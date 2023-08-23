Что произошло в Москве после ночной атаки беспилотников. Последние новости

В Москве силы РЭБ и ПВО отразили атаку трех беспилотников, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО сбила два из них над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.