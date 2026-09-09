Третий близнец Twingo: японцы раскрыли имя и дату премьеры

Европейская линейка субкомпактных электромобилей вскоре пополнится ещё одним участником. Премьера нового хэтчбека от японского производителя запланирована на 23 сентября 2026 года.
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