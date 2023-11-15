АвтоВАЗ расширит производство Lada в другой стране

АвтоВАЗ нашел новую базу для расширения производства автомобилей Lada, о чем сообщает РИА «Новости». Компания из Ганы, U2 company limited, получила лицензию на продажу автомобилей LADA и в настоящее время активно ведет переговоры с представителями АвтоВАЗа относительно локализации производства в Гане.
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