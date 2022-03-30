Царьград

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В Кузбассе 310 полицейских разыскали 46 пропавших без вести граждан

В Кузбассе 310 полицейских разыскали 46 пропавших без вести граждан

Кузбасская полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в рамках которого 310 сотрудников МВД разыскивали скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания или пропавших без вести.

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