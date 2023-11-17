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Хабиб выступит с концертом перед матчем «Зенит» – «Сочи» 25 ноября на «Газпром Арене»

Хабиб выступит с концертом перед матчем «Зенит» – «Сочи» 25 ноября на «Газпром Арене»

«Зенит» примет «Сочи» в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября. Откроет матч концерт поп-исполнителя и видеоблогера Хабиба, автора хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Ой, какая ты».

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