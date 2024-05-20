Ролан Гаррос. Квалификация. 1-й круг. Тим сыграет с Агаменоне

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Первый круг Доминик Тим (11, Австрия) – Франко Агаменоне (Италия) Лукас Ноймайер (Австрия) – Диего Шварцман (29, Аргентина).
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