Ролан Гаррос. Квалификация. Тим, Шварцман вышли во 2-й круг

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Первый круг Доминик Тим (Австрия, 11) – Франко Агаменоне (Италия) – 3:6, 6:3, 6:2 Диего Шварцман (Аргентина, 29) – Лукас Ноймайер (Австрия) – 6:2, 6:3.
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