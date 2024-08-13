МИД КНР о первой встрече высокопоставленных должностных лиц в рамках Совместного диалога министров иностранных дел и обороны Китая и Индонезии

Пекин, 12 августа /Синьхуа/ -- Согласно договоренности между Китаем и Индонезией, заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и заместитель главы Канцелярии международного военного сотрудничества Центрального военного совета Чжан Баоцюнь во главе делегации посетят Джакарту 12 августа для участия в первой встрече высокопоставленных должностных лиц в рамках Китайско-индонезийского совместного диалога министров иностранных дел и обороны.
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