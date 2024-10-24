В МИД Армении высказались о продлении миссии ЕС: А ведь Россия предупреждала

Ереван выступает за сохранение наблюдателей ЕС на границе с АзербайджаномГлава МИД Армении Арарат Мирзоян недавно заявил, что наблюдатели ЕС должны присутствовать в стране, поскольку с Азербайджаном пока ещё отсутствует мирный договор.