В МИД Армении высказались о продлении миссии ЕС: А ведь Россия предупреждала

Ереван выступает за сохранение наблюдателей ЕС на границе с АзербайджаномГлава МИД Армении Арарат Мирзоян недавно заявил, что наблюдатели ЕС должны присутствовать в стране, поскольку с Азербайджаном пока ещё отсутствует мирный договор.
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