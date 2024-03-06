Суд за дело

«Спартак» продолжает выступление в РПЛ, а ее лидер Квинси Промес ждет суда в ОАЭ (5 марта стало известно, что судебное заседание по ДТП с его участие перенесено на неделю) и, возможно, экстрадиции в Нидерланды.