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Суд за дело

«Спартак» продолжает выступление в РПЛ, а ее лидер Квинси Промес ждет суда в ОАЭ (5 марта стало известно, что судебное заседание по ДТП с его участие перенесено на неделю) и, возможно, экстрадиции в Нидерланды.

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