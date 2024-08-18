Эскалация конфликта с Россией нужна властям Киева, чтобы добиться от России непропорционального ответа в видея ядерного удара, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен 17 августа в соцсети X.
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