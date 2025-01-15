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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу». Вингера купили за 13 млн летом, у него 0+0 в 15 матчах

«Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу». Вингера купили за 13 млн летом, у него 0+0 в 15 матчах

22-летний английский вингер заключил контракт с новым клубом на 4,5 года. Ранее сообщалось, что «Ипсвич» заплатит 22 млн фунтов за Филоджина-Байдейса.

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