Загрутдинов рассказал о построенных в Москве дорогах с начала года

Уходящий год стал очень значимым в сфере дорожного строительства. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
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