Алина Загитова про конфликт с Евгенией Медведевой: «Своих соперников нужно уважать»

Алина Загитова дала первое большое интервью Надежде Стрелец. Полтора часа фигуристка разговаривала о Евгении Медведевой, ответила Дмитрию Губерниеву, сообщила, в отношениях ли она, а также раскрыла планы на будущее.
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