Экскурсия в образовательный центр безопасности МЧС Беларуси.

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасности поведения, приобретения ими опыта безопасносного поведения в быту.
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