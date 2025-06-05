Антитеррористические учения пройдут в Алматинской области

5 июня 2025 года на территории Карасайского района запланировано проведение антитеррористических мероприятий, направленных на отработку взаимодействия силовых структур и обеспечение общественной безопасности, передает inAlmaty.
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