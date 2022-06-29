Пьяный мигрант на Розенштейна изнасиловал уборщицу из Киргизии

Злоумышленник вместе со своей жертвой распивали спиртные напитки на пустыре в ночь на 28 июня. Жительница Киргизии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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