Пьяный мигрант на Розенштейна изнасиловал уборщицу из Киргизии

Злоумышленник вместе со своей жертвой распивали спиртные напитки на пустыре в ночь на 28 июня. Жительница Киргизии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.