Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил воздушную цель ВСУ в зоне спецоперации

Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил воздушную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Минобороны России 26 сентября продемонстрировало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южной группировки войск.
Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил воздушную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Минобороны России 26 сентября продемонстрировало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южной группировки войск.
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