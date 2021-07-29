smi.today

1 537 подписчиков

Счастливый Потап в особняке под Киевом показал их с Каменских "малыша": "Мечтал"

Счастливый Потап в особняке под Киевом показал их с Каменских "малыша": "Мечтал"

Известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап решил показать, что его радует поздними вечерами  Популярный исполнитель и продюсер Потап очень часто занят на работе, занимаясь своими делами и делами его группы, а также подопечных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх