Счастливый Потап в особняке под Киевом показал их с Каменских "малыша": "Мечтал"

Известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап решил показать, что его радует поздними вечерами Популярный исполнитель и продюсер Потап очень часто занят на работе, занимаясь своими делами и делами его группы, а также подопечных.
Известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап решил показать, что его радует поздними вечерами Популярный исполнитель и продюсер Потап очень часто занят на работе, занимаясь своими делами и делами его группы, а также подопечных.
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