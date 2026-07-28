This Is The Chart That Jensen Huang Does Not Want You To See In October 2025, while the world and his pet rabbit was buying anything-AI with both hands and feet, we were the first to warn that "AI Is Now A Debt Bubble Too, Quietly Surpassing All Banks To Become The Largest Sector In The Market".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии