Zero Hedge
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Zero Hedge

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This Is The Chart That Jensen Huang Does Not Want You To See

This Is The Chart That Jensen Huang Does Not Want You To See

This Is The Chart That Jensen Huang Does Not Want You To See In October 2025, while the world and his pet rabbit was buying anything-AI with both hands and feet, we were the first to warn that "AI Is Now A Debt Bubble Too, Quietly Surpassing All Banks To Become The Largest Sector In The Market".

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