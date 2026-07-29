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Газета.ру

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В отношении аргентинца Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ

В отношении аргентинца Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира.

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