Жительница Новосибирска вновь слепила из снега новогоднюю открытку

Сказочные герои, выполненные 83-летней сибирячкой, поселились на улице Зорге.В Новосибирске 83-летняя жительница Кировского района Галина Тюрина слепила очередную композицию с новогодними сказочными персонажами и поздравлениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии