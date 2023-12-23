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Жительница Новосибирска вновь слепила из снега новогоднюю открытку

Жительница Новосибирска вновь слепила из снега новогоднюю открытку

Сказочные герои, выполненные 83-летней сибирячкой, поселились на улице Зорге.В Новосибирске 83-летняя жительница Кировского района Галина Тюрина слепила очередную композицию с новогодними сказочными персонажами и поздравлениями.

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