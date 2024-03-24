Премьер Бельгии: ЕС должен скорее отучить себя от российского ядерного топлива

Европейский союз должен скорее отучить себя от российского ядерного топлива. Соответствующую точку зрения, как пишет издание Financial Times, выразил Александр де Кро, руководитель бельгийского правительства.
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