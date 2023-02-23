Полевая хирургия и основы трансплантологии: 6 достижений отечественной медицины, которые изменили мир

Вклад российских ученых помог спасти десятки тысяч пациентов Многие передовые технологии, без которых немыслимо современное здравоохранение, пришли к нам из-за границы, но и отечественные врачи внесли весомый вклад в развитие мировой медицины.
Вклад российских ученых помог спасти десятки тысяч пациентов Многие передовые технологии, без которых немыслимо современное здравоохранение, пришли к нам из-за границы, но и отечественные врачи внесли весомый вклад в развитие мировой медицины.
Свежие комментарии