Путин прибыл в Северную Корею. Фото

Российский лидер проведет переговоры с Ким Чен Ыном и посетит ряд мероприятий Прибытие Путина в Северную Корею / Фото: Гавриил Григоров, Владимир Смирнов, Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян.
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