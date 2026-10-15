Специалист рассказал, какое сочетание опасно для сосудов в осенний периодВрач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с Лайф, что привычка пить кофе на улице осенью не обязательно создаёт серьёзную нагрузку на сердце, но важную роль играет количество выпитого напитка и сочетание с курением.