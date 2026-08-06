С августа самозанятые впервые смогут получать больничные: суммы

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Самозанятые с 2026 года могут добровольно подключиться к системе социального страхования на случай временной нетрудоспособности – это позволит получать выплаты при болезни или травме.
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