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ФедералПресс

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С августа самозанятые впервые смогут получать больничные: суммы

С августа самозанятые впервые смогут получать больничные: суммы

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Самозанятые с 2026 года могут добровольно подключиться к системе социального страхования на случай временной нетрудоспособности – это позволит получать выплаты при болезни или травме.

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