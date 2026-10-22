Если бы тот же пробег проехал человек за рулем, произошло бы 9 травм и 4 столкновения Tesla опубликовала первый отчет о безопасности своих беспилотных автомобилей для вызова такси.
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