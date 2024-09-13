Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Бабушка не хочет нянчиться с трехлетним внуком из-за установленного невесткой правила

Бабушка не хочет нянчиться с трехлетним внуком из-за установленного невесткой правила

Дети не боятся исследовать новое и получать новый опыт. Так они учатся и растут. Но, что будет, если их постоянно во всем ограничивать? Автор этой истории сыта по горло поведением невестки, которая постоянно запрещала делать сыну что-либо впервые с бабушкой, пока она сидела с ним.

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