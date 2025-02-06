Из-за теплой зимы выросли покупки велосипедов и самокатов

Продажи зимнего инвентаря для сезонного отдыха в эту зиму очень упали — в два раза, зато уже с января покупатели проявляют активность при покупке самокатов, велосипедов и роликов — они выросли в полтора раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии