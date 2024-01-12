Пленный солдат ВСУ рассказал о полях, усеянных телами сослуживцев

Поля в зоне боев усеяны телами украинских боевиков, их не вывозят даже с позиций ВСУ. Украинская армия несет огромные потери, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный Роман Калиниченко, который сдался российским войскам на Времевском выступе на Запорожском направлении 6 января.
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