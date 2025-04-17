Почему нужно отказаться от покупки куличей в красивой упаковке: представитель РПЦ напомнил об ответственности за религиозные святыни Ольга БезродняяВ преддверии Пасхи протоиерей Михаил Потокин заметил, что не стоит покупать куличи с религиозной символикой.