ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что на южнодонецком направлении российским военнослужащим удалось сорвать пять попыток ротации подразделений ВСУ.
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