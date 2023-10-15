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ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что на южнодонецком направлении российским военнослужащим удалось сорвать пять попыток ротации подразделений ВСУ.

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