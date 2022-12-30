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«Пеликанс» ответили Расселлу, который сказал, что Зайон «играет в американский футбол»

«Пеликанс» ответили Расселлу, который сказал, что Зайон «играет в американский футбол»

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл раскритиковал судей, которые, как он считает, оберегают форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

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