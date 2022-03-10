«УЕФА думал, что накажет «Реал» за Суперлигу, но проиграл». Эмбиид о победе мадридцев над «ПСЖ»

Джоэл Эмбиид порадовался победе «Реала» над «ПСЖ» в контексте создания Суперлиги Европы. Мадридцы после 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победили 3:1 в ответном и вышли в четвертьфинал.

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